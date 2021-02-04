Навальный будет лично присутствовать на суде по делу об оскорблении ветерана

Оппозиционера Алексея Навального доставят 5 февраля в Бабушкинский суд Москвы, чтобы он лично присутствовал на заседании по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной. Об этом Русская служба Би-би-си узнала от пресс-секретаря суда Александры Савельевой.

Изначально дело должен был рассмотреть мировой суд, но из‑за повышенного внимания прессы и общественности заседание перенесли в здание Бабушкинского суда.

В июне телеканал RT опубликовал ролик в поддержку поправок к Конституции (сейчас у него 43 тыс. дизлайков при 2500 лайков). В видео снялся в том числе ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

Навальный разместил ролик в твиттере с собственным комментарием: «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели».

На оппозиционера завели уголовное дело по части 2 статьи 128.1 УК («Клевета»). По мнению следствия, комментарий Навального содержит «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана», а выложив его в сеть, политик «преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц». Наказание по статье — штраф до 1 млн рублей или обязательные работы на срок до 240 часов.