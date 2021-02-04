Беременную женщину из Гатчины не пустили в роддом. Она родила в машине

Охранник гатчинского роддома отказался впустить женщину в больницу и ей пришлось рожать на улице. На тот момент у нее уже начались схватки, сообщает «Интерфакс».

На помощь жительнице Гатчины пришли медики, которые находились недалеко от перинатального центра. Новорожденного малыша вместе с его мамой передали в этот же роддом.

Роды проходили в машине. Температура воздуха в Гатчине в ту ночь опускалась до минус 12 градусов.

Причины, по которым охранник запретил женщине войти внутрь, устанавливаются. Проводится доследственная проверка, которая покажет, есть ли основания для возбуждения уголовного дела.

В начале января в церковной лавке пенсионерке из Гатчины продали макароны под видом свечей. Накануне Нового года ей понадобилось около 30 штук, так как в доме отключили свет.