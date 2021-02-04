Киноклуб «Афиша» вновь соберется в кинотеатре «Формула Кино Европа», чтобы освежить память о знаковых лентах мирового кинематографа. 16 февраля там покажут экзистенциальную черно-белую драму «Персона» Ингмара Бергмана, обласканную кинокритиками и повлиявшую на творчество Дэвида Линча и Роберта Олтмена.

Начало спецпоказа в 20.00, билеты можно купить на «Афише» (стоят они 500 рублей). Организаторы просят не забывать о безопасности — соблюдать дистанцию и носить маски во время сеанса.

Картина рассказывает об успешной актрисе, которая, пережив психологический стресс, замолкает прямо посреди спектакля. Она отказывается общаться с людьми и попадает в психиатрическую клинику. Чтобы вывести пациентку из этого состояния, врач отправляет ее в сопровождении молодой медсестры в свой дом у моря. Между женщинами, оставшимися вдвоем, завязывается сложные отношения, балансирующие на грани любви и ненависти.