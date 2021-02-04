Итальянская мафия запретила медикам включать сирены на машинах скорой помощи

Кланы мафии Каморра в Неаполе угрожают водителям скорой помощи, которые включают сирену и мигалки. Дело в том, что этот звук похож на сигнал полиции и пугает наркоторговцев и их клиентов. Об этом сообщает The Times.

Недавно машину скорой окружили преступники, разбили окна и угрожали убить водителя за то, что была включена сирена. «Разве вы не поняли, что здесь нельзя использовать сирену? Выключите ее, или мы вас пристрелим», — сказал один из представителей Каморры.

Водителям приходится обращаться в полицию, чтобы защититься от преступников. Их дорога на вызов теперь занимает в несколько раз больше времени, а потому есть шанс не успеть спасти человека.

Криминальное сообщество Каморра существует в Неаполе с XVIII века. В отличие от других мафиозных группировок, в ней работает система иерархии ста различных кланов, у каждого из которых есть свой лидер.