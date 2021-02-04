Саша Бортич снялась в клипе фронтмена System of a Down Сержа Танкяна

Российская актриса Саша Бортич сыграла главную роль в клипе «Elasticity» лидера музыкальной армяно-американской группы System of a Down Сержа Танкяна. Премьера ролика запланирована на 5 февраля.
Отрывок из клипа музыкант опубликовал у себя в инстаграме. В видео Бортич бежит по коридору, наполненному людьми. Актрису хватает охранник, но ей удается вырваться и сбежать через окно.
Спродюсировал ролик режиссер и музыкант Илья Найшуллер. На его счету клип «False Alarm» The Weeknd и несколько видео группы «Ленинград».
Ранее Серж Танкян и гитарист Rage Against the Machine Том Морелло записали совместный кавер на «Natural’s Not in It» группы Gang of Four. Трек станет частью трибьют-альбома Gang of Four «The Problem of Leisure: A Celebration of Andy Gill and Gang of Four», который выйдет в мае.