Саша Бортич снялась в клипе фронтмена System of a Down Сержа Танкяна

Российская актриса Саша Бортич сыграла главную роль в клипе «Elasticity» лидера музыкальной армяно-американской группы System of a Down Сержа Танкяна. Премьера ролика запланирована на 5 февраля.

Отрывок из клипа музыкант опубликовал у себя в инстаграме. В видео Бортич бежит по коридору, наполненному людьми. Актрису хватает охранник, но ей удается вырваться и сбежать через окно.