перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Власти Крыма предложили отслеживать деятельность и местоположение чиновников 16:43
Глава оргкомитета Олимпиады в Токио извинился за сексистские высказывания после скандала в соцсетях
Глава оргкомитета Олимпиады в Токио извинился за сексистские высказывания после скандала в соцсетях 16:29
Илон Маск поднял стоимость мемной криптовалюты Dogecoin на 50% благодаря паре твитов 16:25
Death from Above 1979 анонсировали новый альбом и показали клип на трек «One + One» 15:50
Ректор ВШЭ рассказал об информационной атаке сторонников Навального 15:30
«Дом-2» по ошибке чуть не купил сталинскую высотку в Москве 14:42
Эмма Стоун сыграет эротоманку из 90-х в новом фильме Йоргоса Лантимоса 14:38
tracy-le-blanc-67789/Pexel Комиссия Совфеда предложила блокировать соцсети за призывы к незаконным акциям
Комиссия Совфеда предложила блокировать соцсети за призывы к незаконным акциям 14:32
Режиссер Василий Сигарев стал новым героем «вДудя» 13:58
Megan Thee Stallion и DaBaby разносят магазин игрушек в клипе «Crybaby» 11:55
В России за сутки выявили 16 714 случаев коронавируса 11:20
Минцифры предложило не считать данные о местоположении абонента тайной связи 11:10
NYDailyNews/Twitter В Британии юноша почти год провел в коме. Он ничего не знает о COVID-19, хотя переболел им дважды
В Британии юноша почти год провел в коме. Он ничего не знает о COVID-19, хотя переболел им дважды 10:20
В Москве школьника арестовали на семь суток за участие в протестной акции 9:29
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против России из‑за Навального 8:45
Гостям Олимпийских игр в Токио запретят петь и кричать на стадионах 3:50
За время пандемии от коронавируса умерли 145 священников РПЦ 3:21
Съемки финальных эпизодов «Лучше звоните Солу» начнутся в марте 2:52
bringmethehorizon/Instagram Солист Bring Me the Horizon рассказал о депрессии во время локдауна и реабилитации в монастыре
Солист Bring Me the Horizon рассказал о депрессии во время локдауна и реабилитации в монастыре 2:06
Австралийские ученые разгадали секрет мумии в глиняной оболочке 1:20
Отключить рекламу

Глава оргкомитета Олимпиады в Токио извинился за сексистские высказывания после скандала в соцсетях

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:29

Глава организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, экс-премьер Японии Есиро Мори, публично извинился за допущенные им сексистские выражения. Об этом сообщает газета Mainichi Shimbun.

Волну критики в соцсетях спровоцировали высказывания Мори в отношении женщин в спортивных комитетах и федерациях, которые он позволил себе во время вчерашнего заседания оргкомитета. По его словам, увеличение числа женщин в этих структурах приводит к тому, что заседания длятся гораздо дольше. Все потому, что они подолгу выступают и каждая из них считает необходимым высказаться, заявил политик.

Многие пользователи твиттера посчитали слова Мори сексистскими и призвали его уйти в отставку.

«Вчерашнее заявление, которое я сделал на заседании попечительского совета Японского олимпийского комитета, является неуместным, противоречащим духу олимпизма и паралимпизма», — пояснил Мори на экстренной пресс-конференции 4 февраля.

Он также заявил, что должен продолжать выполнять свои обязанности в оргкомитете, но не исключил возможности своей отставки, если того потребуют в организации.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
рок
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
триллер
Дьявол в деталях
Еще один «Настоящий детектив»
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
драма
Северный ветер
Рената Литвинова сняла фильм — продолжение собственной пьесы
мелодрама
Рассекая волны
Мелодрама Ларса фон Триера про девушку с золотым сердцем
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить