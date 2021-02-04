Глава оргкомитета Олимпиады в Токио извинился за сексистские высказывания после скандала в соцсетях

Глава организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, экс-премьер Японии Есиро Мори, публично извинился за допущенные им сексистские выражения. Об этом сообщает газета Mainichi Shimbun.

Волну критики в соцсетях спровоцировали высказывания Мори в отношении женщин в спортивных комитетах и федерациях, которые он позволил себе во время вчерашнего заседания оргкомитета. По его словам, увеличение числа женщин в этих структурах приводит к тому, что заседания длятся гораздо дольше. Все потому, что они подолгу выступают и каждая из них считает необходимым высказаться, заявил политик.

Многие пользователи твиттера посчитали слова Мори сексистскими и призвали его уйти в отставку.

«Вчерашнее заявление, которое я сделал на заседании попечительского совета Японского олимпийского комитета, является неуместным, противоречащим духу олимпизма и паралимпизма», — пояснил Мори на экстренной пресс-конференции 4 февраля.

Он также заявил, что должен продолжать выполнять свои обязанности в оргкомитете, но не исключил возможности своей отставки, если того потребуют в организации.