Власти Крыма предложили отслеживать деятельность и местоположение чиновников

Глава Республики Крым Сергей Аксенов предложил следить за чиновниками с помощью GPS-трекеров. Это необходимо, чтобы избежать новых срывов строительства инфраструктурных объектов, пишет «Крыминформ».

По словам Аксенова, за срывы графика строительства чиновникам будут объявлять дисциплинарные взыскания, а к подрядчикам применять санкции. По данным «КП-Крым», в 2020 году на благоустройство общественных территорий было выделено около 5 млрд рублей, а работы закончены только на 60%.

«Без шуток говорю: по отстающим регионам, там, где будет понятно, что заваливается работа, что ни замы, ни глава администрации не выезжают на объекты, — вплоть до того, что мы введем GPS-трекеры, будем вешать замам той администрации, только руководителям, чтобы мы понимали, где они находятся, потому что доверия нет», — добавил политик.

В конце ноября в Евпатории на месяц была приостановлена подача горячей воды ради «экономии водного ресурса». «Приносим извинения евпаторийцам за вынужденные меры, тем не менее других решений с точки зрения того, чтобы промыть систему и избавиться от мутности в Симферополе, нет. Источников других воды нет. Без горячей воды просим евпаторийцев потерпеть в течение 30 дней», — сказал Аксенов.