Ректор ВШЭ рассказал об информационной атаке сторонников Навального

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов выпустил обращение к студентам и сотрудникам вуза, связанное с акциями протеста в поддержку Алексея Навального. Он рассказал об информационной атаке на вуз сторонников оппозиционера и пообещал не наказывать учащихся и преподавателей за их политические взгляды.

«Мы никогда не преследовали студентов и преподавателей по принципу их политических взглядов и убеждений и не будем этого делать. Те, кто попал под арест или получил штраф за участие в несогласованных акциях, уже наказаны по решению суда», — отметил ректор.

Тем не менее он предостерег от использования ресурсов ВШЭ и ее бренда в целях политической борьбы. Руководство вуза, по словам Кузьминова, будет «последовательно и жестко пресекать такого рода попытки».

В ситуации общественного конфликта, подчеркивает ректор, вуз будет сохранять политическую нейтральность и не станет площадкой для идеологической борьбы. «Университет — это поле выращивания общественного консенсуса, но не зона агитации и «автоматической мобилизации», — пояснил он.

Кузьмин обвинил сторонников Алексея Навального в «ожесточенной информационной атаке» на вуз, которая продолжается уже второй день. В «Вышку» поступают угрозы, нецензурные оскорбления и ультимативные требования, утверждает ректор.

«Университет по-прежнему открыт. Мы готовы обсуждать все проблемы, но не на трибуне митинга и не в жанре абстрактных публичных кампаний, ориентированных на поднятие градуса эмоционального настроя широкой общественности. Считаю исключительно важным именно сейчас сохранять университетские традиции содержательного, конструктивного и спокойного диалога», — констатировал он.

1 февраля ВШЭ расторгла договор с приглашенной преподавательницей Анной Велликок — подругой сотрудника ФБК Георгия Албурова, которую арестовали на 14 суток за ретвит о митинге в поддержку Навального. В вузе пояснили, что административный арест не позволит ей провести четыре семинара, а перенести курс не получится.