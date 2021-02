Death from Above 1979 анонсировали новый альбом и показали клип на трек «One + One»

Канадская рок-группа Death from Above 1979 выпустит первый за четыре года альбом «Is 4 Lovers». Релиз запланирован на 26 марта.

В альбом войдут еще 9 треков, включая «Modern Guy», «Free Animal», «N.Y.C. Power Elite Part I», «N.Y.C. Power Elite Part II», «Totally Wiped Out», «Glass Homes», «Love Letter», «Mean Streets» и «No War». Участники группы охарактеризовали пластинку как «запись о любви».

«Альбом называется „Is 4 Lovers“, и он насквозь пронизан этой темой. Во всем присутствует игривость», — отметили они.

Death from Above 1979 дебютировали в 2004 году пластинкой «Your a Woman, I’m a Machine». Альбом был горячо принят критиками, а сама группа стала очень популярна среди нью-рейв-диджеев, однако в 2006-м коллектив внезапно распался.

В 2011 году дуэт, состоящий из Себастьяна Грейнджера и Джесса Ф.Килера, воссоединился, для того чтобы отыграть несколько концертов, но в итоге продолжил музыкальную деятельность. Предыдущий студийный альбом Death from Above 1979 «Outrage! Is Now» вышел в сентябре 2017 года.