Комиссия Совфеда предложила блокировать соцсети за призывы к незаконным акциям

Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ предложила внести в российское законодательство возможность блокировки социальных сетей за призывы к незаконным акциям. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление комиссии.

Парламентарии считают, что эти изменения необходимо принять, чтобы предотвратить использование соцсетей для «мобилизации граждан на противоправные действия». За нарушения предлагается ввести систему наказаний — от административных штрафов до временной или постоянной блокировки платформ.

«Такие интернет-платформы, как Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, TikTok, стали источником распространения среди граждан РФ призывов к массовым беспорядкам, информации, направленной на их склонение или иное вовлечение в совершение противоправных действий, в том числе представляющих угрозу для жизни и здоровья других граждан, а также недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений», — утверждают в комиссии.

«Во время проведения несанкционированных протестных акций 23 и 31 января 2021 года на интернет-платформах публиковались открытые призывы к массовым беспорядкам и инструкции по участию в них, целенаправленно завышались цифры о числе их участников, размещались ложные сведения о случаях насилия со стороны правоохранительных органов, публиковались в открытом доступе персональные данные их сотрудников, нагнеталась ненависть в отношении граждан, не поддержавших массовые беспорядки», — добавляют парламентарии.

В комиссии считают, СМИ-иноагенты манипулировали сознанием российских граждан, используя соцсети. «В силу этого некоторые интернет-платформы подошли к тонкой грани, отделяющей социальные сети от иностранных агентов, представляющих интересы зарубежных государств», — добавили там.

Парламентарии потребовали от соцсетей принять «необходимые меры для отслеживания и предотвращения распространения любого контента, который может рассматриваться как поддержка или пропаганда несанкционированных протестных акций и насильственного изменения основ конституционного строя РФ».

23 и 31 января по всей России прошли митинги в поддержку Алексея Навального, задержанного после прилета из Берлина по требованию ФСИН. Ведомство обвинило оппозиционера в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и потребовало заменить ему условный срок на реальный. 2 февраля Мосгорсуд удовлетворил иск ФСИН — Навальный должен будет провести в колонии 2 года и 8 месяцев.

Перед акцией 23 января Роскомнадзор потребовал от Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok и «ВКонтакте» удалить призывы к участию в ней. Соцсети заблокировали часть таких материалов, но не все. РКН заявил о 170 оставшихся публикациях с призывами и пригрозил соцсетям штрафами от 800 тыс. до 4 млн рублей.