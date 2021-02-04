Эмма Стоун сыграет эротоманку из 90-х в новом фильме Йоргоса Лантимоса

Режиссер «Лобстера» и «Клыка» Йоргос Лантимос снимет фильм по мотивам романа «Бедняжки» («Poor Things») шотландского писателя Аласдера Грея. Главную роль сыграет Эмма Стоун, сообщает Empire.

По словам создателей, картина станет нетипичным видением истории про Франкенштейна. Сюжет одноименного романа построен на судьбе «непостоянной, чрезмерно сексуальной, эмансипированной женщины» Беллы Бакстер. Ей пересадили мозг нерожденного ребенка после того, как она покончила жизнь самоубийством, чтобы спастись от жестокого мужа.

Кинокомпания The Film Stage заявила, что съемки начнутся осенью 2021 года. Адаптацией книги Аласдера Грея займется номинированный на «Оскар» сценарист Тони МакНамара.

Это не первый совместный проект Стоун и Лантимоса. В 2018 году актриса сыграла придворную даму, которая борется за место при дворе королевы в «Фаворитке». Жестокая сатира на дворцовые интриги получила ряд положительных отзывов от критиков по всему миру. Кассовые сборы составили 95 млн долларов при бюджете в 15 млн.