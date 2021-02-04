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«Дом-2» по ошибке чуть не купил сталинскую высотку в Москве

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:42

Летом 2020 года продюсерская компания реалити-шоу «Дом-2» чуть не приобрела легендарную сталинскую высотку на «Баррикадной», хотя рассчитывала купить только пристройку к дому. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Дело в том, что адрес у высотки и у пристроенного к ней здания один на двоих — Кудринская площадь, 1. При этом ни покупатель в лице компании «Солярис Промо Продакшн», ни продавец — «Высотка-промоушен» — об этом не знали.

По данным канала, в регистрационной палате разбираться с нумерацией домов не захотели, но и бумаги подписывать не стали. Затем в дело вмешалась Федеральная служба картографии. И только после многочисленных экспертиз и вмешательства Министерства культуры было решено, что по данному адресу находится только жилой дом.

Пристройке же вернули статус «строение 1», в результате чего сделку все-таки удалось закрыть.

18 декабря руководство ТНТ сообщило о закрытии «Дома-2». Шоу должна заменить линейка из пяти стендап-программ.

Директор ТНТ Роман Петренко отмечал, что «Дом-2» стал неконкурентоспособным в эпоху соцсетей, когда конкурировать надо с ютьюбом. А гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров рассказывал, что проект в последние два года существования стал нерентабельным.

Несколько СМИ и ньюсмейкеров, включая бывшую участницу «Дома-2» Викторию Боню, впрочем, заявляли, что реалити-шоу не закрывается, а просто меняет формат, — а новости о закрытии просто часть продуманной рекламной стратегии.

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