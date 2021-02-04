В России за сутки выявили 16 714 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 240 заразившихся больше, чем было вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Ростовской, Воронежской областях, Красноярском крае, а также в Архангельской и Иркутской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 917 918. За последние сутки вылечились 24 546 человек, за все время — 3 389 913. За сутки умер 521 пациент, за все время — 75 205.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 104,4 млн человек, 2,2 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (26,5 млн). На втором месте — Индия (10,8 млн), на третьем — Бразилия (9,3 млн), на четвертом — Великобритания (3,8 млн).