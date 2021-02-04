В России за сутки выявили 16 714 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 240 заразившихся больше, чем было вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Ростовской, Воронежской областях, Красноярском крае, а также в Архангельской и Иркутской областях.