Минцифры предложило не считать данные о местоположении абонента тайной связи

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало поправки к закону о связи, которые предполагают вывод данных о местоположении мобильного телефона из‑под тайны связи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Сейчас данные о геолокации устройства подпадают под защиту 63-й статьи ФЗ «О связи». В ней говорится, что эти сведения могут выдаваться третьим лицам только по решению суда.

Разработанный министерством законопроект вносит пункт о том, что операторы по запросу государственных органов должны предоставлять информацию о звонках, их стоимости и длительности, а также о местоположении телефонов. Информация может передаваться только по запросу служб, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность.

По словам замглавы Минцифры Олега Иванова, такое решение поможет более оперативно организовывать поиски пропавших людей. «Ежегодно в стране теряются десятки тысяч людей. Для их поиска привлекаются как ресурсы федеральных органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, так и поисковые общественные организации и операторы связи», — отметил он.

Законопроект направлен на рассмотрение в заинтересованные органы власти.