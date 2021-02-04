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В Москве школьника арестовали на семь суток за участие в протестной акции

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:29

Тимирязевский суд Москвы арестовал на семь суток школьника за участие в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

По его словам, арестованный — ученик 11-го класса, которому ему уже исполнилось 18 лет. На какой из акций — 31 января или 2 февраля — был задержан школьник, он не уточнил.

Прянишников добавил, что не знает, целенаправленно ли подросток пришел на акцию или был задержан случайно. Суд признал его виновным по административной статье об участии в несанкционированной акции, повлекшей помехи транспортной инфраструктуре (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ).

23 и 31 января, а также 2 февраля по всей России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального. Последние стихийные митинги началась после того, как суд по требованию ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. На этих акциях, по данным правозащитников, задержали сотни человек, сотрудники полиции применяли против протестующих резиновые дубинки и электрошокеры.

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