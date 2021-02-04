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За время пандемии от коронавируса умерли 145 священников РПЦ

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:21

За время пандемии коронавирусом переболели свыше 4 тыс. священников Русской православной церкви. Об этом сообщил «Интерфакс» с ссылкой на координирующую деятельность церковных учреждений в период COVID-19 рабочую группу при патриархе.

По данным организации, от последствий коронавируса умерли 145 служителей Церкви, из них — 14 клириков приходов Москвы. Продолжают лечение от COVID-19 366 священников, причем за последнюю неделю число болеющих увеличилось.

За последние сутки в России выявили 16 474 случая коронавируса. Больше всего новых заразившихся оказалось в Петербурге (1916 человек) и в Москве (1545 человек). Всего в стране переболели уже 3,9 млн человек, умерли 74 684 пациента.

В мире зафиксированы, по данным Университета Джонса Хопкинса, более 104 млн. заболевших COVID-19. Умерли от последствий коронавируса 2 264 118 человек. Больше всего жертв — в США, Бразилии и Мексике.

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