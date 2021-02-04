Австралийские ученые разгадали секрет мумии в глиняной оболочке

Австралийские ученые изучили уникальную древнеегипетскую мумию в глиняной оболочке и выяснили детали ее загадочного захоронения. О результатах своих исследований они рассказали в журнале Plos One.
Специалисты просканировали мумию с помощью компьютерной томографии и обнаружили, что глиняный чехол сохранял тело усопшей от рассыпания — оно было повреждено сразу после мумификации. Оболочка некогда была расписана и представляла собой гроб.
Деревянный саркофаг, привезенный в XIX веке в Сиднейский университет вместе с мумией, как оказалось, не имел к ней никакого отношения. Он был сколочен на 150-200 лет позже. Останки египтянки в него поместил, вероятно, торговец древностями.
Захороненная женщина, как отметили исследователи, умерла в возрасте 26-35 лет. Она жила в период позднего Нового царства между 1200 и 1113 годом до нашей эры — на это указало радиоуглеродное датирование льняной ткани, в которую обернута мумия.
Ранее ученым было известно об использовании смолы для сохранения целостности мумий, ее добавляли между слоями ткани при захоронении царственных особ XVIII–XX династий (например, Аменхотепа III, Рамсеса II, Рамсеса III). Для укрепления мумий более простых людей, очевидно, использовалась глина.
Однако в случае с мумией из Сиднейского университета глиняная оболочка появилась не при похоронах погибшей, а через два поколения после ее смерти. По мнению специалистов, захоронение женщины повредили, после чего ее тело решили восстановить.
Помимо глины, при реконструкции мумии использовали известь и охру. Египтяне верили, что целостность тела поможет ушедшей возродиться так же, как возродился бог Осирис после того, как части его тела были собраны воедино его супругой.