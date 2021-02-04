Австралийские ученые разгадали секрет мумии в глиняной оболочке

Австралийские ученые изучили уникальную древнеегипетскую мумию в глиняной оболочке и выяснили детали ее загадочного захоронения. О результатах своих исследований они рассказали в журнале Plos One.

Специалисты просканировали мумию с помощью компьютерной томографии и обнаружили, что глиняный чехол сохранял тело усопшей от рассыпания — оно было повреждено сразу после мумификации. Оболочка некогда была расписана и представляла собой гроб.

Деревянный саркофаг, привезенный в XIX веке в Сиднейский университет вместе с мумией, как оказалось, не имел к ней никакого отношения. Он был сколочен на 150-200 лет позже. Останки египтянки в него поместил, вероятно, торговец древностями.