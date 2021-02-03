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Рамзан Кадыров раскритиковал чеченца, подравшегося с сотрудником ОМОН на митинге

Юлия Онодэра
Вчера в 23:00

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал Сайда-Магомеда Джумаева, подравшегося с сотрудником ОМОН на несанкционированном митинге в Москве 23 января. Об этом сообщил портал «Грозный-информ».

Кадыров назвал действия Джумаева преступлением и осудил его политические взгляды. Он назвал молодого чеченца «парнем, который всю жизнь жил в Москве и которого родственники видели только несколько раз».

«Человек, называющий себя чеченцем, никогда не будет поддерживать то, что говорит Навальный. Ведь он приветствует однополые браки. Этот человек всегда был против нашего народа, его чеченцы никогда не поддерживали», — заявил Кадыров.

По мнению Кадырова, Джумаев проявил нехватку мужества, убежав от сотрудников правоохранительных органов. «Если он мужчина, надо было и дальше придерживаться своей позиции и стоять до конца. Он не мужчина, если ударив, решил сбежать», — сказал он.

Сайд-Магомед Джумаев задержан в Псковской области 28 января. Его обвиняют в двух преступлениях по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Молодой человек признал свою вину и отметил, что он «не драчун, хоть боевыми искусствами немного занимался». Свое участие в потасовке он объяснил несправедливостью действий силовиков.

23 января по всей России прошли акции протеста, связанные с арестом Алексея Навального и его расследованием о «дворце Путина». В одной только Москве, по данным «ОВД-инфо», были задержаны более 1400 человек, количество задержанных по всей России достигло 3695 — это рекордная цифра за последние годы.

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