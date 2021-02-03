TikTok добавит функцию для борьбы с фейковыми видео

В TikTok появится функция для борьбы с распространением недостоверной или неточной информации. При просмотре сомнительного ролика пользователь увидит баннер с предупреждением, рассказала менеджер по продуктам компании Джина Эрнандес.

Проверять материалы на достоверность соцсети помогают несколько сервисов — PolitiFact, Lead Stories и SciVerify. Если они находят фейки, видео удаляется с платформы.

Но бывают случаи, когда сервисам сложно оценить информацию. К примеру, сложно подтвердить подлинность сообщений о событиях, происходящих в этот же момент.

«В этом случае видео может быть неприемлемым для попадания в персональную ленту рекомендаций, так как необходимо ограничить распространение потенциально вводящей в заблуждение информации», — сообщает представитель платформы.

Теперь пользователей TikTok о спорных роликах будет предупреждать специальный баннер. Зрители смогут посмотреть видео, но только прочитав предупреждение и дав согласие.

Автор контента тоже получит уведомление о появлении метки. Если пользователь решит поделиться таким роликом, ему высветится предупреждение.

В компании утверждают, что во время проверки эта функция на 24% замедлила скорость распространения потенциально недостоверных видео и позволила уменьшить количество лайков на 7%.

С 3 февраля метки появились в США и Канаде. Во всех остальных странах функция появится в ближайшие недели.