В новой плитке Ritter Sport нет сахара. Из‑за этого в Германии ее отказываются считать шоколадом

Немецкие власти отказались признавать новую плитку Ritter Sport шоколадом из‑за отсутствия в ней сахара. Теперь компания намерена добиться изменения законов Германии. Об этом сообщила Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ritter Sport выпустила ограниченную серию сладостей под названием Cacao y nada (в переводе с испанского — «Какао и ничего больше»). Плитки состоят на 100% из какао-бобов, выращенных на плантации в Никарагуа.

В качестве подсластителя в них используется сок из мякоти все тех же бобов — его одобрили в ЕС как продукт питания в 2019 году. Сахара в составе нет, что не позволяет по действующим в Германии законам назвать продукт шоколадом.

Производитель считает эту ситуацию абсурдной и планирует оказать давление на власти, которые, как считают в Ritter Sport, должны идти в ногу со временем и изменить правила с учетом продуктовых инноваций.

«Если колбасу можно делать из гороха, шоколаду тоже не нужен сахар. Они должны проснуться — это новая реальность», — заявил глава Ritter Sport Андреас Ронкен.

Пока плитки появятся в продаже с маркировкой Kakaofruchttafel («Плитка с какао-бобами»). Их можно будет приобрести за 4,99 евро в фирменном магазине в Вальденбухе или в интернете. Всего компания выпустит 2300 упаковок.