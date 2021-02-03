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Во Франции суд впервые признал правительство виновным в климатическом бездействии

Валерия Корниенко
Сегодня в 22:10

В среду, 3 февраля административный суд Парижа признал правительство Франции виновным в недостаточных мерах по борьбе с климатическим кризисом. Об этом сообщила газета «L’independant».

Согласно постановлению суда, из‑за бездействия властей в вопросах глобального потепления страна терпит серьезный экологический ущерб. Теперь государство будет обязано выплатить компенсацию четырем природоохранным организациям за невыполнение своих обязательств по сокращению выбросов парниковых газов.

Уточняется, что пока суд не определил, какие именно меры следует принять властям для предотвращения дальнейшего экологического ущерба и исправления существующих проблем. Решение вынесут через два месяца.

В суд на руководство Франции в 2019 году подали четыре НКО, которые работают над проблемой изменения климата. Истцами выступили французские представительства Гринписа и Oxfam, Фонд Николя Юло, а также Notre Affaire à Tous.

Организации требовали от властей возместить ущерб, причиненный гражданам страны из‑за политики в области экологии, и призывали начать активные действия в рамках предыдущих соглашений. Петицию в поддержку иска подписали более 2 млн французов.

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