Клип Little Big «Skibidi» стал самым просматриваемым на российском YouTube

Музыкальное видео на песню Little Big «Skibidi» стало рекордсменом по количеству просмотров среди клипов на российском YouTube. Об этом сообщил РБК.

Ролик, вышедший в октябре 2018 года, набрал более 500 млн просмотров. Второе место по числу просмотров занимает «I Got Love» от Miyagi & Эндшпиль и Рема Дигги — его посмотрели свыше 493 млн раз.

В целом самым просматриваемым русскоязычным видео на платформе является 17-я серия мультфильма «Маша и Медведь» под названием «Маша и каша». У этого видео 4,39 млрд просмотров. А у мирового лидера — клипа «Baby Shark» — более 7,8 млрд просмотров.

В клипе «Skibidi», ставшем лидером среди российских роликов на ютьюбе в апреле, снялись Моргенштерн, Эльдар Джарахов, Юрий Музыченко, Gone.Fludd и другие. Песня вошла в альбом «Antipositive». Трек стал настолько популярен, что его включили в игру Just Dance 2020. Кроме того, «Афиша Daily» писала про флешмоб #skibidichallenge, в котором в прошлом году поучаствовал даже Элайджа Вуд.