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Клип Little Big «Skibidi» стал самым просматриваемым на российском YouTube

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:38

Музыкальное видео на песню Little Big «Skibidi» стало рекордсменом по количеству просмотров среди клипов на российском YouTube. Об этом сообщил РБК.

Ролик, вышедший в октябре 2018 года, набрал более 500 млн просмотров. Второе место по числу просмотров занимает «I Got Love» от Miyagi & Эндшпиль и Рема Дигги — его посмотрели свыше 493 млн раз.

В целом самым просматриваемым русскоязычным видео на платформе является 17-я серия мультфильма «Маша и Медведь» под названием «Маша и каша». У этого видео 4,39 млрд просмотров. А у мирового лидера — клипа «Baby Shark» — более 7,8 млрд просмотров.

В клипе «Skibidi», ставшем лидером среди российских роликов на ютьюбе в апреле, снялись Моргенштерн, Эльдар Джарахов, Юрий Музыченко, Gone.Fludd и другие. Песня вошла в альбом «Antipositive». Трек стал настолько популярен, что его включили в игру Just Dance 2020. Кроме того, «Афиша Daily» писала про флешмоб #skibidichallenge, в котором в прошлом году поучаствовал даже Элайджа Вуд.

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