Фестиваль «Сандэнс» объявил победителей. Главный приз достался фильму «Дети глухих родителей»

Завершился ежегодный фестиваль независимого кино «Сандэнс». Члены жюри объявили имена победителей.
Главный приз в секции «Игровое кино США» достался драме «Дети глухих родителей» американки Шан Хедер. Картина рассказывает о семье глухих, которая ведет рыболовный бизнес. Единственная слышащая в семье — 17-летняя Руби. Она помогает родителям и брату по работе, но позже понимает, что хочет заняться пением.
В категории «Игровое кино мира» победила лента «Улей». Американская картина «Лето души» и скандинавский анимационный фильм «Побег» взяли награды в секции документальных проектов.
Полный список победивших фильмов опубликовало издание IndieWire.
На «Сандэнсе» также показали экранизацию пьесы «Ромео и Джульетта» Тимура Бекмамбетова и Игоря Цая. Картина попала в секцию Next, которая отмечает наиболее инновационные картины смотра.