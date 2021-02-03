Фестиваль «Сандэнс» объявил победителей. Главный приз достался фильму «Дети глухих родителей»

Завершился ежегодный фестиваль независимого кино «Сандэнс». Члены жюри объявили имена победителей.

Главный приз в секции «Игровое кино США» достался драме «Дети глухих родителей» американки Шан Хедер. Картина рассказывает о семье глухих, которая ведет рыболовный бизнес. Единственная слышащая в семье — 17-летняя Руби. Она помогает родителям и брату по работе, но позже понимает, что хочет заняться пением.