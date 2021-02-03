Верховный суд одобрил взыскание с Навального и ФБК почти 90 млн рублей

Верховный суд России одобрил взыскание 88 млн рублей с Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России «иноагентом») и его сотрудников Алексея Навального и Любови Соболь 88 млн рублей в пользу компании «Московский школьник». Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, суд отклонил кассационную жалобу ответчиков, которые просили передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

«Судами детально исследованы юридически значимые обстоятельства спора, выводы о которых нашли отражение в содержании судебных актов, всесторонне изучены возражения и объяснения сторон, рассмотрены представленные ими доказательства, которым дана необходимая правовая оценка», — говорится в определении Верховного суда.

«Московский школьник» подал иск на фонд и его сотрудников после опубликованного ими видео о расследовании его якобы незаконной деятельности. Компанию обвинили в поставках мяса третьего сорта, консервов с червями и кислых ягод в школы и детские сады.

В ноябре 2019 года Арбитражный суд Москвы признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца ряд утверждений в этом ролике и дополнительных публикациях. Навального, Соболь и ФБК обязали удалить сюжет и статью, а также опубликовать опровержение в виде решения суда.

Первоначальная сумма иска «Московского школьника» — 1,5 млрд рублей, в нее входили возмещение упущенной выгоды и испорченная репутация. Однако первая инстанция удовлетворила иск частично. Навальный, Соболь и ФБК должны выплатить по 29,2 млн рублей компенсации и по 18 тыс. рублей государственной пошлины. Приставы наложили арест на квартиру оппозиционера.