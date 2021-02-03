Ученые: социальная изоляция мешает бороться с вредными привычками

Социальная изоляция усиливает тягу к сахару и сигаретам. Об этом говорится в результатах исследования австралийских ученых, опубликованных в журнале Scientific Reports.

Специалисты Университета штата Новый Южный Уэльс провели опыты на крысах и выяснили, что режим изоляции может значительно повлиять не только на психическое, но и на физическое здоровье, а также на развитие тревожности и компульсивного переедания. Привыкшие к никотину крысы в заданных условиях гораздо чаще начинали вновь искать источник вещества, даже после периода воздержания.

Когда животных вернули к их товарищам по клетке, они переставали искать никотин. Аналогичные результаты показали опыты, где крысам давали сахар.

«Эксперименты на животных доказали, что социально активная, богатая общением жизнь помогает снизить тягу как к сахару, так и к никотину», — пояснила ведущий автор исследования Келли Клеменс.

Авторы исследования отмечают, что возможность пойти выпить кофе и поговорить с друзьями отвлекает от потребления лишней пищи и сигарет, к тому же положительно влияет на психическое здоровье.

В прошлом году журнал Rolling Stone сообщил, что музыканты в социальной изоляции стали писать больше музыки, чем когда‑либо. Сервисы по распространению музыки, куда любой исполнитель может закачать свой релиз за небольшую подписку, такие как TuneCore, Vydia, CD Baby, Soundrop, United Masters и Ditto, заметили всплеск активности среди своих клиентов. На платформы приходит все больше новых музыкантов, а уже зарегистрированные исполнители все чаще выкладывают новые треки.