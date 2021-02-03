Лейбл Sacred Bones выпустит альбом, записанный ребенком в утробе

Звукозаписывающая компания Sacred Bones готовит к выпуску альбом «Sounds of the Unborn» Луки Юпанки. Она записала его еще будучи ребенком в утробе матери, сообщает Pitchfork.

Родители Юпанки, бас-гитаристка Psychic Ills Элизабет Харт и продюсер Иван Диас Мате, использовали «биодинамическую MIDI-технологию» для снятия звуков, которые издавала дочь, находясь в животе матери. После этого полученный материал пропустили через синтезаторы. Артисты уже представили одну песню с альбома «V4.3 pt. 2».