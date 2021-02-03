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Лейбл Sacred Bones выпустит альбом, записанный ребенком в утробе

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:03

Звукозаписывающая компания Sacred Bones готовит к выпуску альбом «Sounds of the Unborn» Луки Юпанки. Она записала его еще будучи ребенком в утробе матери, сообщает Pitchfork.

Родители Юпанки, бас-гитаристка Psychic Ills Элизабет Харт и продюсер Иван Диас Мате, использовали «биодинамическую MIDI-технологию» для снятия звуков, которые издавала дочь, находясь в животе матери. После этого полученный материал пропустили через синтезаторы. Артисты уже представили одну песню с альбома «V4.3 pt. 2».

Харт и Мате рассказали, что практически не вмешивались в редактирование композиций, чтобы передать музыку Луки в ее первозданной форме. Выход альбома намечен на 2 апреля.

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