Британские ученые: загрязнение воздуха снижает когнитивные навыки

Загрязнение воздуха вызывает снижение когнитивных навыков в течение жизни. К такому выводу пришли ученые из Эдинбургского университета, сообщил EurekAlert.

Исследователи оценили интеллектуальные способности более 500 человек. В течение жизни всех их тестировали несколько раз — когда им было 11, 70, 76 и 79 лет. Параллельно ученые отмечали уровень загрязнения воздуха, с которыми респонденты столкнулись в своей юности.

Ученые обнаружили взаимосвязь между плохой экологией и развитием мыслительных навыков в зрелом возрасте. У людей, выросших в местах с высоким уровнем загрязнения, выявили ухудшение когнитивных способностей со временем.

«Мы впервые показали эффект, который загрязнение воздуха на ранних этапах жизни может оказать на мозг много десятилетий спустя. Это первый шаг к пониманию вредного воздействия загрязненного воздуха на мозг, он может помочь снизить риск развития деменции для будущих поколений», — заявил доктор Том Расс.

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