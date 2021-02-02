Дело младшей сестры Хачатурян вернули в прокуратуру на доследование

Бутырский суд Москвы вернул на доследование в Генпрокуратуру дело младшей из сестер Хачатурян — Марии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Ярослава Пакулина.

«Уголовное дело в отношении моей подзащитной возвращено в надзорное ведомство для устранения препятствий его рассмотрения судом», — цитирует его слова агентство.

Накануне Мосгорсуд вернул в прокуратуру дело старших сестер Хачатурян — Ангелины и Крестины.

В Консорциуме женских неправительственных объединений сообщили, что 29 января Мосгорсуд с шестой попытки не смог отобрать коллегию присяжных по делу Крестины и Ангелины. Присяжных пытаются отобрать с августа 2020 года.

Дело Марии Хачатурян рассматривает отдельно другой суд из‑за того, что девушку признали невменяемой. Прокуратура предложила направить ее на принудительное лечение.

Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве своего отца. Известно, что мужчина много лет издевался над девушками, насиловал их, избивал, запрещал ходить в школу и пользоваться соцсетями. «Афиша Daily» подробно писала о деле сестер Хачатурян, разговаривала с адвокатами о возможности оправдательного приговора и составляла список из нескольких простых способов, как любой может помочь девушкам.