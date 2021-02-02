Госфильмофонд опубликовал в интернете редкие архивные фильмы

Госфильмофонд России запустил проект «Открытая коллекция». В его рамках на портале «Культура.рф» ежемесячно будут размещать редкие архивные фильмы. Первые 23 ленты уже можно посмотреть, сообщил ТАСС.

В первый выпуск проекта вошли картины «Господа Скотинины» Григория Рошаля по мотивам комедии «Недоросль» Дениса Фонвизина, агитфильм «Луч смерти», музыкальная комедия Бориса Барнета «Славный малый», военная мелодрама «Актриса» и историческая постановка «300-летие царствования дома Романовых».

«Проект „Открытая коллекция“ предоставит уникальный шанс ознакомиться с редкими образцами советского и российского кино, многие из которых до недавних пор могли посмотреть только исследователи и сотрудники научного отдела Госфильмофонда России», — сказала гендиректор архива Елена Филатова.

Госфильмофонд — главный архив кинокартин в России, один из трех крупнейших хранилищ в мире. В нем находятся свыше 80 тыс. киноработ. «Афиша Daily» писала о Госфильмофонде здесь.