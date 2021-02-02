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Датские панки Iceage выпустили клип на песню «The Holding Hand»

Семён Гудошников
Сегодня в 21:10

Датская панк-группа Iceage выпустила клип на песню «The Holding Hand» — это их первый сингл на лейбле Mexican Summer, уточняет Pitchfork.

«Эта песня живет в туманном мире, ее движения эластично растянуты, сила состоит в слабости, а дым трудно отличить от материи», — заявил фронтмен группы Элиас Бендер Ренненфельт.

Iceage сформировали в 2008 году 16–18-летние подростки ― друзья детства из датского Копенгагена. С тех пор коллектив выпустил четыре студийных альбома, последний ― «Beyondless» ― вышел в 2018-м. Отзывы он получил в основном восторженные, а кому‑то напомнил сольный релиз вокалиста и гитариста Элиаса Бендера Ренненфельта.

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