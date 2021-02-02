Посмотрите, как из космоса выглядит закат полной Луны. Она расплющивается!

Российский космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков показал, как из космоса выглядит закат полной Луны. Ролик опубликован в его паблике в «ВКонтакте».

На видео земной спутник сначала сплющивается, краснеет, а потом и вовсе пропадает. «Перед тем как Луна скроется за горизонтом, ее отраженный свет проходит через атмосферу Земли и искажается», — объяснил космонавт.