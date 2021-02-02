Навального отправили в колонию, Дудь поддержал протестующих и другие новости дня

Симоновский суд Москвы заменил условный срок Алексея Навального по делу «Ив Роше» — 3,5 года лишения свободы — на реальный. За вычетом 10 месяцев, которые политик уже отбыл под домашним арестом, он должен будет провести в колонии 2 года и 8 месяцев.

Во время рассмотрения дела к зданию Мосгорсуда, куда перенесли заседание, пришли сотни сторонников оппозиционера. Более 200 были задержаны.

На фоне суда над Навальным в поддержку российских протестующих и за свободу политзаключенных высказались некоторые знаменитости. Среди них — Юрий Дудь и группа Massive Attack.

В школах России появятся уроки о политике и митингах. Так Минпросвещения планирует бороться с вовлечением детей в акции протеста.

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Netflix снимет сериал о ежике Сонике. Сервис уже заказал сценарии для 24 эпизодов, шоу должно выйти в 2022 году.

На «Оскар» за музыку будет претендовать саундтрек мультфильма «Душа». Всего в лонг-листе лучших песен года оказались 105 треков.