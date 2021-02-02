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Дайджест

Навального отправили в колонию, Дудь поддержал протестующих и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:48

Симоновский суд Москвы заменил условный срок Алексея Навального по делу «Ив Роше» — 3,5 года лишения свободы — на реальный. За вычетом 10 месяцев, которые политик уже отбыл под домашним арестом, он должен будет провести в колонии 2 года и 8 месяцев.

Во время рассмотрения дела к зданию Мосгорсуда, куда перенесли заседание, пришли сотни сторонников оппозиционера. Более 200 были задержаны.

На фоне суда над Навальным в поддержку российских протестующих и за свободу политзаключенных высказались некоторые знаменитости. Среди них — Юрий Дудь и группа Massive Attack.

В школах России появятся уроки о политике и митингах. Так Минпросвещения планирует бороться с вовлечением детей в акции протеста.

В России впервые с октября за сутки выявили менее 17 тыс. заразившихся коронавирусом. Общее число зарегистрированных случаев увеличилось до 3 884 7309.

Ведущий медицинский журнал The Lancet признал безопасность и действенность вакцины «Спутник V». По итогам третьей фазы испытаний препарат показал эффективность 91,6%.

Капитан Томас Мур, собравший более 30 млн фунтов для медиков, умер в возрасте 100 лет. Ветеран болел COVID-19 и попал в больницу накануне, потому что у него начались проблемы с дыханием.

Мэрилина Мэнсона выгнали из лейбла и убрали из двух сериалов после серии обвинений в абьюзе. Он не появится в «Американских богах» и хоррор-антологии «Калейдоскоп ужасов».

Буддистам с горы Качканар на Урале удалось договориться с горно-обогатительной компанией. С понедельника по четверг обитель будет находиться под охраной горняков, а с пятницы по воскресенье ламы и паломники смогут возвращаться для молебнов.

В бета-версии iOS 14.5 можно воспользоваться Face ID, не снимая защитную маску. Но это сработает только если у пользователя есть Apple Watch.

Netflix снимет сериал о ежике Сонике. Сервис уже заказал сценарии для 24 эпизодов, шоу должно выйти в 2022 году.

На «Оскар» за музыку будет претендовать саундтрек мультфильма «Душа». Всего в лонг-листе лучших песен года оказались 105 треков.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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