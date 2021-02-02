Google выплатит 3,8 млн долларов за дискриминацию женщин и азиатов

Корпорация Google выплатит 3,8 млн долларов для урегулирования дела о дискриминации при приеме на работу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда США.

Деньги будут перечислены 5500 сотрудникам и соискателям, которые, по мнению ведомства, пострадали от действий компании. В их числе — женщины-инженеры из штата Вашингтон, получавшие за разработку ПО меньше, чем мужчины на аналогичных позициях, а также азиаты в калифорнийском офисе Google.

«Дискриминация в оплате труда остается системной проблемой. Работодатели должны проводить регулярные проверки справедливости оплаты труда, чтобы гарантировать, что их системы вознаграждения способствуют обеспечению равных возможностей», — сказала директор управления программ соблюдения федеральных контрактов Дженни Янг.

Часть суммы — 1,25 млн долларов — пойдет на корректировку зарплат работников Google в Вашингтоне, Калифорнии и Нью-Йорке. Ей компания будет заниматься в течение следующих пяти лет. Остальные выплаты направят на компенсацию ущерба.