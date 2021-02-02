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Латвия станет единственной страной проведения чемпионата мира по хоккею

Семён Гудошников
Сегодня в 18:37

Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в единственном городе — латвийской Риге. Об этом говорится в заявлении Международной федерации хоккея (IIHF).

«Учитывая сохраняющуюся неопределенность в отношении ограничений на международные поездки, Совет считает, что держать все команды в Риге на протяжении всего турнира и избегать поездок между двумя принимающими странами — самый безопасный и самый экономичный способ проведения мероприятия», — заявил IIHF.

Чемпионат пройдет с 21 мая по 6 июня. Матчи состоятся на стадионе «Арена Рига», а также в здании Олимпийского спортивного центра, который переоборудуют под каток на 6000 зрителей. Эти две площадки находятся в 150 метрах друг от друга, что также должно снизить риски передачи коронавируса.

Допустят ли зрителей на матчи, пока неизвестно. Это решение остается за латвийскими властями.

Изначально чемпионат должен был пройти в двух городах — Риге и Минске. Однако у белорусской столицы отняли это право, сославшись на соображения безопасности. У IIHF возникли сомнения относительно благополучия и свободы передвижения игроков, официальных лиц, приезжих зрителей и СМИ.

После этого принять на своей территории матчи ЧМ, которые должны были пройти в Минске, предложили Дания и Словакия. Однако IIHF отказал им в этом, заявив, что проведение в одном городе позволит реализовать «концепцию пузыря», снизив риски распространения COVID-19.

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