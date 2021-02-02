«Могут зацепить хоть токаря, хоть тиктокера»: Дудь высказался о протестах в России

Юрий Дудь выступил в поддержку участников несогласованных протестов. По его словам, люди выходят на такие акции, поскольку у них не осталось других способов выражения несогласия с властью. В своем инстаграме Дудь назвал основные, по его мнению, причины, почему тысячи людей участвуют в митингах. «Сейчас люди протестуют против того, чтобы невиновных людей без суда заковывали в наручники, а очередной квадриллион наших налогов превращали в чиновничью недвигу», — пишет он.

Журналист считает, что есть еще один повод для недовольства — принятие в России законов, которые так или иначе могут ущемлять права любого из граждан.

Что это будет (увеличение пенсионного возраста еще на 5 лет; запрет на иностранные автомобили и алкоголь; закрытие «Вечернего Урганта» и КВН; налог на бездетность; регулирование работы солнца, снега и облаков) — неважно. Важно, что калашников законотворчества шарашит во все стороны и в какой‑то момент его пули могут зацепить абсолютно любого — хоть токаря, хоть тиктокера. Юрий Дудь Журналист