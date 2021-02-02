«Могут зацепить хоть токаря, хоть тиктокера»: Дудь высказался о протестах в России

Юрий Дудь выступил в поддержку участников несогласованных протестов. По его словам, люди выходят на такие акции, поскольку у них не осталось других способов выражения несогласия с властью.
В своем инстаграме Дудь назвал основные, по его мнению, причины, почему тысячи людей участвуют в митингах. «Сейчас люди протестуют против того, чтобы невиновных людей без суда заковывали в наручники, а очередной квадриллион наших налогов превращали в чиновничью недвигу», — пишет он.
Журналист считает, что есть еще один повод для недовольства — принятие в России законов, которые так или иначе могут ущемлять права любого из граждан.
По словам Дудя, в свободном мире для выражения недовольства властью есть минимум два способа: конкурентные выборы и мирные собрания. Однако в России их не осталось, считает он. В частности, на выборы не допускают «не только самого известного оппозиционера, но и его помощников», а мирные акции надо согласовывать с теми, против кого они направлены. Тогда у россиян остаются только два варианта: терпеть и молчать или мирно выходить на улицы, даже если силовики пресекают это «максимально немирно».
«Никакого осуждения тем, кто выбирает первый вариант. Уважение — тем, кто не боится второго. Свободу политзаключенным», — добавил в конце Юрий Дудь.