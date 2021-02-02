Стульчак из резиденции Гитлера уйдет с молотка. Его оценили в 5000 долларов

Стульчак из резиденции Адольфа Гитлера Бергхоф уйдет с молотка в США. Об этом сообщает Mirror.

Стартовая цена предмета 5000 долларов, но его нынешние хозяева планируют выручить в три раза больше. Представители дома Alexander Historical Auctions заявили, что стульчак Гитлера — «один из самых привлекательных предметов, которые когда‑либо можно было добавить в коллекцию реликвий Второй мировой войны».

«Можно только с ужасом представлять, какие планы замышлял тиран, созерцая мир с высоты этого насеста», — заявили организаторы торгов.

Специалисты подтвердили подлинность лота. По словам аукционистов, стульчак из личной ванной фюрера забрал американский солдат Рагнвальд Борх в 1945 году. С ним он прихватил бронежилет времен Первой мировой и две картины маслом.

В прошлом году в Германии на аукционе продали семь рукописей речей Адольфа Гитлера за 190 тысяч евро. Один из текстов фюрер написал для речи перед офицерами вермахта в Берлине в январе 1939 года. Его продали за 34 тысячи евро.