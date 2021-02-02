Росгвардия хочет закупить гитары и пианино для поддержания боевого духа военнослужащих

Росгвардия решила купить электрогитары, цифровое пианино и 32-дюймовые телевизоры для «морально-психологического обеспечения» службы. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на документы, размещенные на портале госзакупок.

В одном из них говорится, что ведомство хочет закупить пять электрогитар Fender squier mm stratocaster hard tail (12 тыс. рублей за штуку), цифровое пианино Kurzweil KA130 (50 тыс. рублей) и один стейдж-бокс Allen heath ar2412 (свыше 110 тыс. рублей). Эти инструменты предназначены для войсковой части в Ростове-на-Дону.

Другой тендер предполагает закупку 35 телевизоров с диагональю от 32 до 39 дюймов и видеокамеру, техническое описание которой, по данным издания, соответствуют Sony HXR-MC2500 (70 тыс. рублей). Местом назначения указана войсковая часть в Пятигорске.

Сейчас закупки находятся в статусе запроса цен, поэтому окончательная стоимость контрактов неизвестна. По подсчетам «МБХ медиа», общая стоимость устройств с учетом рыночных цен может обойтись Росгвардии в миллион рублей.

Морально-психологическое обеспечение — система мероприятий, направленная на поддержание морального духа и боевого духа военнослужащих.