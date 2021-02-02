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В США учителей обществознания отстранили из‑за задания, где нужно было выбрать наказание для раба

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:45

Руководство школы Патрика Марша в Сан-Прери (Висконсин, США) отстранило учителей обществознания из‑за жалобы матери одного из школьников на задание, которое дали ее сыну. Об этом сообщает NBC15.

В своем фейсбуке Дазарреа Эрвинс опубликовала скриншот вопроса, на который ученикам предлагалось ответить на уроке, посвященном Месопотамии и кодексу Хаммурапи. На основе кодекса дети должны были написать, какое наказание предусмотрено для раба, проявившего неуважение к хозяину.

«Перед вами стоит раб. Он проявил неуважение к своему хозяину, сказав: „Ты не мой хозяин“. Как вы накажете этого раба?/Ваше решение:/Согласно кодексу Хаммурапи: убить его»
«Перед вами стоит раб. Он проявил неуважение к своему хозяину, сказав: „Ты не мой хозяин“. Как вы накажете этого раба?/Ваше решение:/Согласно кодексу Хаммурапи: убить его»
© Дазарреа Эрвинс/Facebook

Администрация извинилась за «серьезную ошибку в суждении» во время урока и заверила, что учителя отправлены в принудительный отпуск на время расследования. Сколько именно учителей отстранили, не уточняется.

Издание отметило, что школьники получили задание 1 февраля, когда начинается Месяц афро-американской истории (Black History Month). В это время традиционно проводятся мероприятия по борьбе с рабством и расизмом.

Руководители школы признали, что задание расстроило учеников и их родителей, и пообещали критически относиться к тому, соответствуют ли их намерения результату.

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