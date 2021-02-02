Робопес Spot научился собирать грязные вещи в стиралку и сажать цветы

Boston Dynamics представила обновленную версию робота-собаки Spot. Теперь у него есть «рука», которая значительно расширяет список его возможностей.
Инженерная компания опубликовала видео с новыми способностями робопса. Он продемонстрировал, как убирает грязные вещи в стиральную машину, выбрасывает мусор, сажает цветы, рисует мелом на асфальте, самостоятельно открывает дверь и прыгает через скакалку со своими сородичами.
«Движение кисти, руки и тела автоматически координируется, чтобы упростить задачи манипуляции и расширить рабочее пространство руки, что делает ее досягаемость практически неограниченной», — указано в описании ролика. Создатели уточнили, что запрограммировать робота-собаку на уборку квартиры очень просто — в специальном мобильном приложении, и сделать это можно даже на расстоянии.
29 декабря 2020 года четыре робота от Boston Dynamics станцевали в честь Нового года. Саундтреком к этому флешмобу стал хит шестидесятых «Do You Love Me?». Ролик на ютьюб-канале компании собрал почти 30 млн просмотров.