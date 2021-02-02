Робопес Spot научился собирать грязные вещи в стиралку и сажать цветы

Boston Dynamics представила обновленную версию робота-собаки Spot. Теперь у него есть «рука», которая значительно расширяет список его возможностей.

Инженерная компания опубликовала видео с новыми способностями робопса. Он продемонстрировал, как убирает грязные вещи в стиральную машину, выбрасывает мусор, сажает цветы, рисует мелом на асфальте, самостоятельно открывает дверь и прыгает через скакалку со своими сородичами.