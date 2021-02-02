Massive Attack призвали российские власти освободить политзаключенных

Артисты опубликовали отрывок из клипа на песню «Бесит», который вчера вышел у группы Pussy Riot. Свой пост они сопроводили хештегами #FreeNavalvy #FreePussyRiot.

Группа Massive Attack выступила с требованием освободить политических заключенных. Об этом музыканты сообщили в твиттере.

Сегодня в Мосгорсуде прошло заседание Симоновского районного суда по рассмотрению ходатайства ФСИН о замене условного срока Алексею Навальному на реальный.

Ему грозит 3,5 года лишения свободы за вычетом 10 месяцев, которые он уже отбыл под домашним арестом.

Навального задержали 17 января, сразу после его прилета из Берлина, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления химическим оружием. На следующий день оппозиционера арестовали на 30 суток, обвинив в нарушении условий испытательного срока.