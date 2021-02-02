LEGO выпустила альбом со звуками шуршания кубиков

В релиз, получивший название LEGO White Noise, вошло семь дорожек по полчаса каждая. Например, среди них есть трек «The Waterfall» («Водопад»), он звучит так, будто кто‑то высыпает большую коробку с кубиками, отмечает The Verge.

Компания LEGO опубликовала альбом со звуками шуршания кубиков конструктора. Его можно послушать на популярных стриминговых сервисах.

Релиз приурочен к выпуску новой серии конструкторов Botanical Collection, которая состоит из наборов для сбора букетов цветов и дерева бонсай. Коллекция создана для взрослых и должна помочь избавиться от стресса с помощью творчества.

В прошлом году LEGO представила свой самый большой набор. Это модель римского Колизея 27 см в высоту и 59 см в ширину, которая состоит из 9036 деталей.