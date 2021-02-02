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LEGO выпустила альбом со звуками шуршания кубиков

Константин Зорниченко
Сегодня в 12:27

Компания LEGO опубликовала альбом со звуками шуршания кубиков конструктора. Его можно послушать на популярных стриминговых сервисах.

В релиз, получивший название LEGO White Noise, вошло семь дорожек по полчаса каждая. Например, среди них есть трек «The Waterfall» («Водопад»), он звучит так, будто кто‑то высыпает большую коробку с кубиками, отмечает The Verge.

Релиз приурочен к выпуску новой серии конструкторов Botanical Collection, которая состоит из наборов для сбора букетов цветов и дерева бонсай. Коллекция создана для взрослых и должна помочь избавиться от стресса с помощью творчества.

В прошлом году LEGO представила свой самый большой набор. Это модель римского Колизея 27 см в высоту и 59 см в ширину, которая состоит из 9036 деталей.

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