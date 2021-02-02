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Новые кроссовки от Nike можно надеть без помощи рук

Виктория Шанина
Сегодня в 12:26

Бренд Nike выпустил модель кроссовок Go FlyEase без шнурков — их можно надевать без помощи рук. Достаточно надавить пяткой на откидной защелкивающийся задник и надеть пару как тапочки.

Передняя и задняя часть кроссовок соединены эластичной лентой, а на пятке установлен шарнирный механизм. Go FlyEase состоят из текстиля, сетки, амортизирующих подушек и выполнены в трех расцветках — пастельной, темно-синей и черной.

Такая пара создавалась для людей с ограниченными возможностями, но подойдет для всех. «Двери супермаркетов открываются автоматически, это очень помогает не только людям с ограниченными возможностями или детскими колясками, но и в целом облегчает всем жизнь. Тут принцип тот же», — сказала дизайнер и паралимпийская триатлонистка Сара Рейнертсен.

Релиз кроссовок Go FlyEase намечен на конец 2021 года, но избранным клиентам Nike можно будет купить их уже 15 февраля. Стоимость такой пары будет составлять около 9000 рублей.

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