Новые кроссовки от Nike можно надеть без помощи рук

Бренд Nike выпустил модель кроссовок Go FlyEase без шнурков — их можно надевать без помощи рук. Достаточно надавить пяткой на откидной защелкивающийся задник и надеть пару как тапочки.

Передняя и задняя часть кроссовок соединены эластичной лентой, а на пятке установлен шарнирный механизм. Go FlyEase состоят из текстиля, сетки, амортизирующих подушек и выполнены в трех расцветках — пастельной, темно-синей и черной.