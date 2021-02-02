В России впервые с октября за сутки выявили менее 17 тыс. заразившихся коронавирусом

В России за сутки выявили 16 643 случая коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это первый раз с 28 октября, когда количество заблевших составило меньше 17 тыс.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Свердловской областях, Красноярском крае, Самарской и Вологодской областях.