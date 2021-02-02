В России впервые с октября за сутки выявили менее 17 тыс. заразившихся коронавирусом

В России за сутки выявили 16 643 случая коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это первый раз с 28 октября, когда количество заблевших составило меньше 17 тыс.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Свердловской областях, Красноярском крае, Самарской и Вологодской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 884 7309. За последние сутки вылечились 22 372 человека, за все время — 3 340 545. За сутки умерли 539 пациентов, за все время — 74 158.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 103,4 млн человек, 2,2 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (26 млн). На втором месте Индия (10,7 млн), на третьем — Бразилия (9,2 млн) и на четвертом Великобритания (3,8 млн).