Мэрилина Мэнсона выгнали из лейбла и убрали из двух сериалов после серии обвинений в абьюзе

Звукозаписывающая студия Loma Vista Recordings расторгла контракт с Мэрилином Мэнсоном после того, как музыканта обвинили в абьюзе несколько женщин. Об этом сообщает Variety.

Лейбл в прошлом году выпустил альбом Мэнсона «We Are Chaos». Теперь компания не будет заниматься продвижением пластинки и прекращает дальнейшее сотрудничество с артистом. На Loma Vista вышли и предыдущие два альбома исполнителя — «The Pale Emperor» и «Heaven Upside Down».

Мэнсон не появится в третьем сезоне «Американских богов». Продюсеры уберут его из сериала, несмотря на то, что он уже появился в первом и четвертом эпизоде, а также исполнил важную роль в серии, выход которой должен состояться 14 февраля. Артиста исключили и из второго сезона хоррор-антологии «Калейдоскоп ужасов». Эпизоды с его участием убрали из программы.

Вчера с обвинениями в абьюзе в адрес Мэрилина Мэнсона выступила актриса и модель Эван Рейчел Вуд. Она рассказала, что музыкант стал ухаживать за ней, когда она была тинейджером. Позже он начал манипулировать ей и заставлял подчиняться ему. После публикации Вуд еще как минимум четыре женщины выступили с обвинениями в адрес Брайана Уорнера (настоящее имя Мэрилина Мэнсона).

Музыкант отрицает заявления и утверждает, что они представляют собой «ужасное искажение реальности».

«Мои личные отношения всегда были по обоюдному согласию с партнерами-единомышленниками», — заявил Мэнсон.