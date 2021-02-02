Минпромторг предложил ежемесячно выделять беременным женщинам и детям деньги на продукты

Минпромторг обратился с инициативой перечислять нуждающимся россиянам деньги на покупку еды. Соответствующий доклад Министерство промышленности и торговли направило в правительство, сообщают «Известия» со ссылкой на представителя кабмина.

Финансовую помощь смогут получить беременные и кормящие женщины, дети, а также люди, находящиеся в социальных учреждениях, таких как больницы и интернаты. Кроме того, министерство предложило ввести потребительские сертификаты на продукты.

Представители Торгово-промышленной палаты и Ассоциации компаний розничной торговли поддержали инициативу. По их мнению, это хорошая альтернатива государственному регулированию цен на продукты и вполне эффективная мера финансовой поддержки граждан. Тем не менее, источник «Известий» заявил, что в правительстве обсуждается продовольственная помощь как средство избавления от бедности, но в ближайшие сроки рассмотрена не будет.

В 2015 году Минпромторг предлагал ввести продуктовые карточки. Тогда финансовая помощь была необходима 15 млн человек, а для этого требовалось 240 млрд рублей из федерального бюджета. За три года количество нуждающихся увеличилось до 19 млн. В 2019 году Минфин заявил, что такие траты не предусмотрены как минимум до 2021 года, а затем инициатива была заблокирована.

Ранее Минпромторг предложил запретить госзакупку импортных масок на ближайшие два года. В 2020 году производство медицинских масок на российских предприятиях было увеличено с 600 тыс. до 21 млн штук в сутки — при этом потребность населения России оценивается в 10,8 млн масок в сутки.