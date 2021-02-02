В бета-версии iOS 14.5 можно воспользоваться Face ID, не снимая маску

В бета-версии обновления iOS 14.5 для разработчиков появилась функция, которая позволяет разблокировать iPhone с помощью Face ID, не снимая защитную маску. Она работает только для обладателей Apple Watch. Об этом пишет Engadget.

Функцию нужно включить вручную в настройках телефона, затем разблокировать Apple Watch и воспользоваться Face ID как обычно. Часы завибрируют, как только владелец получит доступ к iPhone.

Face ID сработает только если на часах включено распознавание запястья. При этом воспользоваться Apple Pay не получится — функция работает только на снятие блокировки. Когда обновление появится в общем доступе, пока неизвестно.

Ранее Apple заявила, что выпустит обновление iOS 14 с измененными правилами конфиденциальности. Разработчики больше не смогут бесконтрольно отслеживать действия пользователей iPhone для настройки таргетированной рекламы.