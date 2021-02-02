Подготовка к битве с монстрами в тизере аниме сериала «Тихоокеанский рубеж: Тьма»

Проект расскажет о брате и сестре, пилотах, которые пытаются найти своих родителей и спасти Австралию от нашествия монстров кайдзю, поднявшихся с морских глубин. Для борьбы с чудовищами человечество создает гигантских роботов.

Вышел тизер аниме-сериала «Тихоокеанский рубеж: Тьма», который выйдет на стриминговом сервисе Netflix . Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Картина — спин-офф боевика 2013 года, режиссером которого выступил Гильермо дель Торо. Новое шоу создали Крейг Кайл, известный по фильму «Тор: Рагнарек» и Грег Джонсон, работавший над мультсериалом «Люди Икс: Эволюция». Премьера аниме состоится 4 марта.

Мультипликационный спин-офф «Тихоокеанского рубежа» стал частью программы Netflix по созданию сериалов и фильмов для азиатского рынка. В 2018 году платформа объявила работу над 17 новыми оригинальными проектами, среди которых аниме «Devilman: Crybaby» и «Castlevania» для Японии, сериалы «Busted!» для Кореи и «Sacred Games» для Индии.