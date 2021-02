Умер фотограф Рики Пауэлл. Он создал самые известные портреты Beastie Boys и Run-DMC

Параллельно с Beastie Boys Пауэлл создал самые известные портреты и других хип-хоп-исполнителей, среди которых Eric B and Rakim, LL Cool J, Run-DMC и N.W.A. Он также фотографировал Мадонну, Жана-Мишеля Баскию, Энди Уорхола, Кита Харинга, Лоренса Фишборна и Софию Копполу. Снимки выставлялись в галереях, выходили в виде фотокниг. В его профессиональное резюме входят публикации в The New York Times, The Village Voice, Time, The New York Post и Rolling Stone.