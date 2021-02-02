Умер фотограф Рики Пауэлл. Он создал самые известные портреты Beastie Boys и Run-DMC

Умер нью-йоркский фотограф Рики Пауэлл, широко известный своей работой с группой Beastie Boys. Об этом сообщает Complex. Причины смерти не уточняются. Ему было 59 лет.

Параллельно с Beastie Boys Пауэлл создал самые известные портреты и других хип-хоп-исполнителей, среди которых Eric B and Rakim, LL Cool J, Run-DMC и N.W.A. Он также фотографировал Мадонну, Жана-Мишеля Баскию, Энди Уорхола, Кита Харинга, Лоренса Фишборна и Софию Копполу. Снимки выставлялись в галереях, выходили в виде фотокниг. В его профессиональное резюме входят публикации в The New York Times, The Village Voice, Time, The New York Post и Rolling Stone.

Beastie Boys увековечили образ Пауэлла в архивах о коллективе и клипе на песню (You Gotta) Fight For Your Right (To Party), где он сыграл одного из подростков, пригласивших друзей к себе домой на вечеринку. Кроме того, имя фотографа упоминается в песне «Car Thief» на альбоме «Paul’s Boutique».