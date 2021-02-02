Disney разработает сериал по мотивам «Черной Пантеры»

Студия Disney заключила эксклюзивный контракт с компанией Coogler’s Proximity Media, принадлежащей режиссеру Райану Куглеру. Согласно документу, кинематографист должен будет создать сериал по мотивам своего фильма «Черная Пантера», сообщил Deadline.

Шоу, по информации издания, расскажет о королевстве Ваканда. Оно выйдет на стриминговом сервисе Disney+. Кроме того, Куглер и его команда разработают и другие проекты для кинокомпании. По словам режиссера, некоторые из них уже находятся в работе.

«Райан Куглер — уникальный рассказчик, его видение и диапазон сделали его одним из выдающихся кинематографистов своего поколения. В „Черной Пантере“ Райан воплотил в жизнь новаторскую историю и знаковых персонажей реальным, осмысленным и запоминающимся образом, создав переломный культурный момент», — сказал исполнительный председатель The Walt Disney Company Боб Айгер.

Вместе с Куглером в Coogler’s Proximity Media работают продюсеры Зинзи Куглер («Иуда и черный мессия») и Сев Оганян («Взаперти», «Лабиринт»), композитор Людвиг Горанссон («Довод», «Мандалорец», «Черная Пантера»), Арчи Дэвис и Питер Никс.

В данный момент Куглер занимается продолжением «Черной Пантеры». Производство фильма откладывалось ранее из‑за смерти исполнителя главной роли Чедвика Боузмана и пандемии коронавируса. Премьера намечена на 8 июля 2022 года.

Первый фильм о Черной Пантере вышел в начале 2018 года. Тогда «Афиша Daily» опубликовала рецензию на картину, а позже встретилась и поговорила с Райаном Куглером.