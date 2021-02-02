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Дженнифер Лопес спродюсирует для Netflix боевик «Мать». В нем она сыграет наемную убийцу

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:26

Дженнифер Лопес сыграет главную роль в боевике под названием «Мать», который она же спродюсирует для стримингового сервисе Netflix. Об этом сообщил Deadline.

Актриса предстанет в образе смертельно опасной наемной убийцы, которая годами скрывалась от преследующих ее врагов. Героиня выйдет из своего укрытия, чтобы защитить дочь, которую она оставила много лет назад, пустившись в бега.

Режиссером проекта станет новозеландка Ники Каро — постановщица «Мулан», «Жены смотрителя зоопарка», «Северной страны» и сериала «Энн». Она, по информации издания, снимет фильм в духе классического боевика Люка Бессона «Леон».

Сценарий ленты написала создательница «Страны Лавкрафта» Миша Грин. В работе над историей ей помогала сценаристка «Адской кухни», «Голоса улиц» и «Башен-близнецов» Андреа Берлофф.

«Мать» станет не единственной картиной, над которой Лопес будет работать совместно с Netflix. Актриса выступит продюсером экранизации романа Изабеллы Мальдонадо «Шифр». Главная роль в этом проекте тоже закреплена за Лопес.

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